Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Badalau, fiul baronului de Giurgiu Niculae Badalau, a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA ca ar fi dat mita unui primar pentru un contract de rețea de alimentare cu apa. Badalau Junior este acuzat de procurorii DNA ca mai intii a dat o parte din bani, apoi…

- Cinci oameni au ajuns la spital, dupa ce o ambulanta SMURD, aflata in misiune, a fost lovita de un sofer incepator si s-a rasturnat. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in București, langa Palatul Cotroceni. Din primele informatii, un conducator auto in varsta de 18 ani nu ar fi acordat prioritate…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc, fara autorizatie. Acesta ar fi organizat jocuri de poker, taxa de participare fiind cuprinsa intre 500 si 1.500 de lei. ”In zilele de 15 si 16 […]…

- Procurorii DNA au trimis luni in judecata 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera din Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, pe care ii acuza de luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata, potrivit unui comunicat al DNA. DNA a facut…

- Un medic de familie din judetul Dolj, acuzat ca a luat mita de peste 900 de ori pentru a atesta in fals vaccinarea anti-COVID, a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au anuntatt, luni, ca au dispus trimiterea…