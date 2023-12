Stiri pe aceeasi tema

- Bilant tragic dupa incendiul devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din satul Tohani, judetul Prahova. Un copil si patru adulti au fost scosi fara viata din cladirea mistuita de flacari. O a sasea victima a fost descoperita in aceasta seara, fara a se prezica deocamdata daca este vorba despre un…

- Luca Ene, jucator de fotbal legitimat la grupa sub 17 ani a clubului Steaua București, se afla pe lista victimelor incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, Prahova, in care șase persoane au fost gasite carbonizate și doua sunt date disparute, trasmite clubul sportiv subliiind ca sunt informații neoficiale.„Din…

- Tatal unei tinere care a murit in incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor a fost audiat marți seara de catre polițiștii din Mizil. Barbatul le-a marturisit jurnaliștilor Digi24 ca nici nu știa ca fiica sa se afla in acea cabana. Incendiul devastator s-a soldat cu 6 morți, iar doua persoane sunt inca…

- Victor Dinicu, fiul patronului pensiunii in varsta de 11 ani, a pierit in incendiul de la Ferma Dacilor din satul Tohani, Prahova. Acesta s-ar fi aflat la etajul pensiunii in momentul incendiului. Victor juca hochei la Brașov. Potrivit surselor noastre, acesta era un jucator promițator. Ii placea foarte…

- La etajul imobilului era organizata o petrecere privata a familiei patronului pensiunii. Dimineața, in jurul orei 6:00, a izbucnit incendiul. Soacra patronului, care a reușit sa iasa din imobil, a povestit la Antena 3 CNN ca fiica ei a simțit miros de fum. ”Fiica mea este soția patronului. A simțit…

- In lumea jurnalismului, linia fina dintre informare și manipulare devine tot mai fragila, mai ales in contextul recentelor evenimente care au avut loc la o pensiune de pe dealul Istriței, din Tohani, in a doua zi de Craciun. Incendiul devastator, pierderea de vieți și drama umana au fost transmise in…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la o pensiune din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Opt persoane au ramas blocate in flacari, dupa ce incendiul a cuprins intreaga cladire. Doi oameni, un copil și un adult, au fost gasiți carbonizați. Alte doua persoane au suferit arsuri…

- Momente dramatice in a doua zi de Craciun la o pensiune din județul Prahova! Un incendiu uriaș a izbucnit, marți de dimineața, la complexul turistic Ferma Dacilor, aflata pe raza satului Tohani. Aseara a fost petrecere de Craciun acolo, iar in camerele de la etaj erau cazați mai mulți turiști. La nivelul…