- Suspectul lucra ca profesor la o școala din Moscova. Potrivit oficialilor ruși, acesta fusese in trecut angajat al ambasadei americane de la Moscova si beneficia de imunitate diplomatica.Incidentul ar fi avut loc in august 2021, atunci cand asupra barbatului au fost gasite cateva grame de marijuana…

- UPDATE IPS Teodosie a primit, luni la pranz, a doua amenda de 1.000 de lei, dupa ce a fost surprins de polițiști pe strada, deși era obligat sa stea in carantina. Luni, in jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Secției 3 Constanța l-au surpris pe IPS Teodosie pe strada Arhiepiscopiei din municipiul…

- Tatal Raisa, fata ucisa de un polițist in Capitala, e distrus de durere, iar impreuna cu mama fetei spera sa se faca dreptate in cazul micuței. Ce mesaj i-a transmis barbatul indurerat lui Constantin Popescu, agentul care a provocat tragedia.

- Amendat pentru ca a organizat o petrecere in Eforie Nord. La data de 7 ianuarie a.c., in jurul orei 2.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in incinta unui local din statiunea Eforie Nord, era in desfasurare o petrecere privata, fiind incalcate…

- Polițiști din cadrul Secției 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe 11 decembrie a.c., in jurul orei 23.15, in incinta unui restaurant din municipiul Constanța se afla in desfasurare o petrecere privata, fiind astfel incalcate prevederile Legii nr. 55/2020 Pentru nerespectarea masurilor…

- Gazat, rapit, torturat, batut de trei polițiști și de o polițista și umilit de liderul gaștii celor noua interlopi de la Secția 16, care a urinat pe el, Ionuț Mihai Ghiorghe a marturisit, inainte sa moara din „cauze neprecizate”, ca iși dorea sa lupte pana la capat cu mafioții in uniforme, ca sa nu…

- Primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac, a transmis un mesaj cu privire la situatia de la CT BUS.O greva spontana a avut loc astazi la sediul CT BUS. Au participat sute de angajati.Soferii CT BUS au refuzat sa iasa pe traseu in aceasta dimineata, in contextul negocierilor esuate pentru marirea…