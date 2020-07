Stiri pe aceeasi tema

- Takacs Gyorgy este acum internat într-un spital din Cluj-Napoca. „Barbat, gasit cu plagi prin înjunghiere, probabil prin autoagresiune. La momentul actual este stabil hemodinamic și respirator, iar leziunile sunt în…

- Ziarul Unirea FOTO| Monstrul din Cluj suspectat ca și-a UCIS fiul și-a TAIAT VENELE cand a fost capturat de polițiști Barbatul din Cluj suspectat ca și-a ucis fiul de 8 ani, a incercat sa se sinucida taindu-și venele cand a fost incercuit de polițiști, dar a fost capturat rapid de oamenii legii. Medicii…

- Doua autospeciale și un echipaj SMURD au fost alertate, in jurul orei 18.40, ca urmare a unui accident rutier produs pe raza localitații Oșorhel, din județul Cluj.Citește și: Poliția i-a amendat pe șoferii care nu aveau dezinfectanți sau care nu pastrau scaunele libere „Pompierii au…

- Un accident rutier mortal a avut loc joi noaptea, pe autostrada A3, km 20, sensul de mers Gilau-Turda. Doua persoane și-au pierdut viața, dupa ce șoferul unei mașini a incercat sa evite un pieton care circula pe autostrada și a intrat intr-un autotren. Ulterior, a ricosat in persoana aflata pe drum.…

- Ion Turnagiu a fost gasit spanzurat, cu tricoul, de catre politisti. Agentii l-au resuscitat pana la sosirea echipajelor de salvare, transmite Mediafax citand surse din cadrul Politiei Mehedinti. Acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Turnagiu se afla in arestul IPJ Mehedinti…

- Un accident grav s-a petrecut astazi in Vrancea, dupa ce un conducator auto a incercat sa evite o pisica aflata pe carosabil. Soferul a pierdut controlul volanului și a intrat violent cu mașina intr-un copac.

- Gigi Becali anunța ca vrea sa-i vanda pe Dennis Man și Florinel Coman, iar patronul FCSB și verii sai, impresarii Giovanni și Victor Becali, vorbește de sume de transfer impresionante. Dennis Man (21 de ani) are o cota de 5 milioane de euro pe transfermarkt. Are 7 goluri și 4 asisst-uri in 24 de meciuri…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a declarat ca are probleme in legatura cu intoarcerea in țara a lui portarului Giedrius Arlauskis (32), blocat acum in Lituania. „Ne-am testat, toți jucatorii, tot staff-ul, toata lumea e bine. Arlauskis mai trebuie sa vina, sa vedem ce se intampla.…