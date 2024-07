Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile tatalui minorului de 17 ani care a ucis un copil de 9 ani„Imi pare mie rau, imi pare mie rau pentru treaba asta, sa știți. Este un copil... Ne pare rau, nu am vrut sa se intample treaba asta. Dumneavoastra aveți copii? Daca copilul dumneavoastra face ceva ce nu doriți va pare bine, ca sa…

- Seara trecuta, 28 iulie, un tragic accident de circulație a avut loc langa parcul Pantelimon. Doi copii au fost spulberați de o mașina. Unul dintre ei, in varsta de 9 ani, a murit, iar celalalt, de 7 ani, a fost grav ranit și se afla la spital. Dupa tragedie, șoferul a fugit de la locul accidentului.…

- Adolescentul in varsta de 17 ani, care a provocat tragedia de seara trecuta din apropierea unui parc din Capitala, a fost reținut pentru 24 de ore. Tanarul s-a urcat la volan ilegal și a omorat un copil de 9 ani, apoi a fugit de la locul accidentului. Un alt minor, in varsta de 7 ani, este in spital…

- Un copil de 9 ani a murit si unul de 7 ani a fost ranit, duminica seara, intr-un accident rutier produs in parcarea exterioara a Parcului Pantelimon din Bucuresti. Soferul a fugit și este cautat.

- Un copil de 9 ani a murit si unul de 7 ani a fost ranit, duminica seara, intr-un accident rutier produs in parcarea exterioara a Parcului Pantelimon din Bucuresti. Soferul a fugit, fiind cautat.”Astazi, 28 iulie a.c., in jurul orei 19.

- Doi copii de 8 și 6 ani au fost loviți duminica seara de un autoturism pe Șoseaua Garii Cațelu, din Sector 3. Unul dintre copii, un baiat de 8 ani, a murit iar o fetița s-a ales cu piciorul amputat.

- Tatal care și-a calcat copilul cu mașina din greșeala a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare. Mathias s-a stins din viața la varsta de un an. Familia trece prin clipe complicate de cand s-a produs tragedia.

- Actorul Ion Gheorghe Arcudeanu a murit, acesta urmand sa fie inmormantat miercuri, la ora 15,00, la Cimitirul Sfanta Vineri din Bucuresti. Potrivit unui anunt postat de Teatrul Ion Creanga pe pagina de Facebook, trupul neinsufletit al actorului este depus la Capela Cimitirului Sfanta Vineri, unde i…