- Lotul FCSB-ului, vicecampioana Ligii 1 Betano, se va intari prin sosirile lui Olimpiu Morutan si Kamer Qaka, dar in echipa ar fi putut fi si mijlocasul celor de la Viitorul, Alexandru Cicaldau. Acesta a fost dorit de patronul Gigi Becali, dar antrenorul Nicolae Dica s-a opus acestei mutari.…

- Meciul carierei pentru Simona Halep a fost ieri in direct la PRO TV! Tenismena a castigat primul Grand Slam din cariera si, dupa ce a fost invinsa de Sharapova (2014) si Ostapenko (2017), Halep aduce anul acesta in Romania trofeul de la Roland Garros, dupa ce a castigat in fata lui Sloane Stephens.

- Mesajele parinților Simonei Halep, dupa triumful de la Roland Garros. Tania și Stere Halep, in al noualea cer. Simona Halep a triumfat la Paris, caștigand primul sau trofeu de Mare Șlem din cariera. Martori la acest eveniment istoric, Tania și Stere Halep, parinții liderului WTA, au fost imbrațișați…

- Simona Halep a declarat ca titul caștigat la Roland Garros dupa finala disputata cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, este un vis devenit realitate. „De la 14 ani visez un titlu de Grand Slam, ma bucur chiar daca nu am castigat la Melbourne. Am castigat aici, in 2008 (n.r. – la junioare), si era…

- Tatal Simonei Halep, Stere Halep, a declarat, sambata, ca fiica sa va castiga mai multe Grand Slam-uri dupa ce a reusit sa “sparga geheata” si s-a impus la Roland Garros, informeaza news.ro. “In fiecare an am venit cu gandul sa castigam un Grand Slam, Dumnezeu a vrut sa fie azi. Cea mai fericita zi…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA si Sloane Stephens (25 de ani), pozitia a 10-a in clasamentul mondial, se vor intalni, astazi, de la ora 16:00, in finala turneului Roland Garros. Sportiva noastra se afla la a treia incercare de a castiga titlul la French Open si la a patra finala de Grand Slam…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala din cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din…

- Romanca a obtinut una dintre cele mai frumoase victorii ale carierei si, totodata, cea mai buna performanta a ei la un Grand Slam. Data de 1 iunie capata, iata, o semnificatie aparte pentru Mihaela Buzarnescu, dupa ce sportiva din Romania a reusit sa o invinga, in meciul din turul 3 de la French Open…