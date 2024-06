Actualul director general al Registrului Auto Roman (RAR), Mihai Alecu „Pufu”, a primit ieri o lovitura dura de la alegatorii din comuna natala, care l-au detronat de la conducerea Primariei pe tatal sau. La alegerile locale de ieri, candidatul PSD Radu Ilie l-a invins, la cateva zeci de voturi, pe actualul primar in funcție al […] The post Tatal șefului RAR a pierdut, dupa 16 ani, primaria comunei Odobești-Dambovița appeared first on Puterea.ro .