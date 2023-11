Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre ostaticele folosite de Hamas pentru a spori presiunile asupra guvernului israelian are origini in Romania. Danielle Aloni, cea obligata de teroriști sa vorbeasca in videoclip, are parinți nascuți in Romania. Pentru ea și o parte din familia sa extinsa exista apeluri pe rețelele sociale dupa…

- In emisiunea Sa vorbim despre tine, prezentata de GABRIELA CALIȚESCU, RADU MORARU ne-a dat cateva știri legate de razboiul dintre ISRAEL și HAMAS, observate din unghiuri mai puțin vizibile in presa romaneasca, pentru ca presa noastra parca nu mai știe ce e “aia” o știre. Radu Moraru: ”Totul face parte…

- „Am urlat cand am vazut videoclipul Miei, pentru ca am vazut ca este in viața, dar cand l-am vizionat din nou, am observat ca este ranita”, a declarat Keren Schem, mama tinerei care apare intr-un videoclip Hamas din Gaza, citata de Times of Israel. Femeia a spus ca auzise zvonul potrivit careia fiica…

- Intr-un interviu pentru Euronews Romania, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a condamnat ferm recentele atacuri teroriste comise de Hamas in Israel, dar a precizat ca Alianța nu se va implica direct in conflict. Geoana a subliniat rolul influent al Statelor Unite in regiune și relația…

- „Sunt momente in aceasta viața cand raul pur se revarsa asupra lumii. Asta au trait oamenii din Israel. Singurul scop acela de a ucide evrei. Din rautate pura au ucis cel puțin 1.000 de civili. Oamenii au fost macelariți, macelariți! Parinții și-au folosit corpurile pentru a-și proteja copiii. Intregi…

- Fostul președinte american Donald Trump este convins ca banii americani au ajutat Hamas sa atace Israelul. El și-a exprimat aceasta opinie in timp ce comenta escaladarea conflictului palestiniano-israelian, spunind ca, din pacate, banii contribuabililor americani, care ar fi provenit din administrația…

- ”Se ridica niște semne de intrebare foarte serioase. Hamas chiar avea singur aceasta capacitate și sofisticare de a pregati un astfel de plan”, a intrebat senatorul PSD Titus Corlațean. „Este adevarat ca aceasta operațiune a fost extrem de profesionist organizata și planificata – și de aici niște semne…

- Real Madrid este nevoita sa faca un transfer de urgența in perioada de mercato a verii, dupa ce Thibaut Courtois de 31 de ani a suferit o accidentare grava in cursul zilei de joi. Belgianul are ruptura de ligament incrucișat anterior și, dupa primele estimari, va lipsi de pe teren intre șase și noua…