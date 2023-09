Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Dragomir, tatal tinerei Roberta, ucisa de șoferul drogat Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai, a oferit un mesaj exclusiv pentru Antena 3 CNN. El susține ca parinții și poliția din zona poarta o parte din vina pentru moartea copiilor și cere ca cei responsabili sa fie trași la raspundere, inclusiv…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…

- Și-a inmormantat fata, dar acum se teme. Tatal studentei, Roberta, care a fost ucisa de șoferul drogat nu are incredere in oamenii legii și spune ca nu se simte ca ar fi aparat el sau familia lui. Ca și cum durerea prin care trece nu ar fi suficienta, familia Pascu este acum incercata de teama. Teama…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO.…

- Vlad Pascu nu numai ca a fost depistat de polițiști in doua randuri, dar a fost inclusiv evaluat de specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog, structura aflata in subordinea Ministerului de Interne. Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina intr-un grup de opt tineri…

- Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu, cu cateva ore inainte ca acesta sa provoace accidentul din 2 Mai, in care au murit doi tineri, iar alți trei au fost raniți, are o vechime de sub un an și era detașat de la București pe litoral, pentru sezonul estival. Vlad Pascu, tanarul de 19 ani […] The post…

- Tatal Robertei a facut noi declarații tranșante despre cazul tragic din 2 Mai, in care fiica lui a murit spulberata de un șofer drogat. Barbatul se teme ca acest caz sa nu fie mușamalizat, dupa ce a aflat noi informații despre parinții lui Vlad Pascu. Iata ce știe acesta despre cei doi.

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…