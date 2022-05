Stiri pe aceeasi tema

- Astazi 16 aprilie 2022 in jurul orelor 2,30 Parintele Arhimandrit Nicodim Dimulescu ne-a parasit, lasandu-ne orfani pana la Invierea de obște. Hristos, Fiul lui Dumnezeu ii alege intotdeauna pe cei mai buni dintre pamanteni in zilele Marelui Post spre a-i fi casnici in ceruri la Praznicul Invierii…

- Andreea Mantea a anunțat recent ca e o persoana singura, asta dupa ce s-a desparțit de fostul ei partener, coleg de televiziune. Vedeta a marturisit daca in momentul de fața iubește din nou sau e tot o persoana singura.

- Subinspector de poliție Sturz Dragoș-Florin, șeful Poliției Cristuru Secuiesc, s-a stins din viața in urma unui accident rutier de proporții. La doar 24 de ani, viața sa a fost curmata, dupa un impact de-a dreptul cumplit și violent. Iata cum s-a intamplat totul!

- Asediul brutal al Mariupolului, „ orașul care a fost parasit pana și de Dumnezeu ”, dupa cum au declarat locuitorii sai, a infiorat lumea. In orașul de la Marea Azov nu exista electricitate și apa, oamenii mor sub grindina de bombe, iar, daca au scapat, risca sa moara de sete și de foame. Fuga este…

- Iuliana Marciuc este in doliu, dupa ce a primit cea mai cumplita veste. Parintele sau a murit in dupa amiaza zilei de vineri, 11 martie. Ce s-a intamplat cu tatal faimoasei realizatoare TV. Vedeta a fost cea care a facut anunțul. Tatal Iulianei Marciuc a murit Iuliana Marciuc trece prin momente extrem…

- Este zi neagra in lumea fotbalului romanesc! Anunțul trist a fost facut chiar de Federația Romana de Fotbal. A fost considerat de numeroși specialiști unul dintre cei mai mari jucatori din istoria celor de la FC Bihor, insa, din nefericire, s-a stins din viața la varsta de 62 de ani.

- Deputatul PNL de Alba, Corneliu Olar, a murit, a anunțat grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor. “Colegul nostru, Corneliu Olar, a trecut la cele vesnice. Dumnezeu sa-l odihneasca!”, se arata pe pagina de Facebook a grupului PNL. Corneliu Olar avea 62 de ani. A mai fost deputat in legislaturile…