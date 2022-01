Tatal Raisei, fetița spulberata pe trecerea de pietoni de o mașina condusa de un polițist, inca nu și-a revenit din șoc. Barbatul care abia și-a ingropat fiica face acuzații cutremuratoare dupa moartea copilei. Abia și-a gasit puterea de a-și striga durerea. Acesta a povestit drama de a-și privi copilul, in timp ce i se scurgeau […] The post Tatal Raisei povestește cum și-a vazut fiica pe asfalt / Marturie sfașietoare: „Putea sa puna frumos o haina peste, sa-i fie și ei calduț” first appeared on Ziarul National .