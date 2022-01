Stiri pe aceeasi tema

- Raisa avea doar 11 anisori și o viața intreaga inainte. Destinul, insa, i-a fost curmat brusc joi, 13 ianuarie, intr-un groaznic accident rutier. Fetita si prietena ei Marina se duceau la scoala cand o masina de politie le-a lovit in plin pe o trecere de pietoni din Bucuresti. Micuta Raisa, care s-a…

- Tatal Raisei, fetita de 11 ani care a murit dupa ce un politist a lovit-o cu masina pe trecerea de pietoni, a declarat, duminica, la Antena 3, ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. ”A fost greu, a fost foarte greu. (…)Suntem in ianuarie si ar trebui sa fie […] The post…

- Zeci de bucureșteni au protestat, sambata, in fața sediului Secției 5 de Poliție din București, aprinzand candele in memoria Raisei, fetița pe care un polițist de la secție a accidentat-o mortal pe trecerea de pietoni. Fetița a fost inmormantata sambata. Oamenii s-au adunat in fața Secției 5 Poliție,…

- Parintii din cartierul in care a murit fetita accidentata de politist au participat, sambata, la un protest in fața Secției 5 de Poliție a Capitalei, organizat in memoria micuței Raisa, copila de 13 ani care a murit. „Mame, tați, bunici… haideți toți, cu mic, cu mare, sa fim solidari, umani și sa fim…

- Oamenii s-au adunat in fața Secției de poliție nr. 5 din Capitala și și striga „Vrem dreptate!”, „Ieșiți afara din sectiile de politie!”.In fața secției de poliției, pe trotuar și pe gardul instituției au fost puse mai multe afișe cu mesajul „Dreptate pentru Raisa!” și lumanari in memoria fetiței de…

- Cu doar trei zile inainte de tragicul accident, mama Raisei Nicoleta, fetița omorata de un polițist pe trecerea de pietoni, a facut o postare pe contul sau personal de Facebook, care parca prevestea nenorocirea care avea sa se abata asupra familiei sale. Iata ce distribuise mama victimei pe Internet!

- Avea doar 11 ani și toata viața inainte. Raisa se bucura de o copilarie frumoasa, de fratele ei mai mic, parinți, bunici și prieteni, insa a decedat ieri dupa ce a fost lovita mortal de un polițist pe trecerea de pietoni. Ce a aparut astazi in locul impactului tragic

- Actrita Catherine Zeta-Jones, care se afla la filmari in Bucuresti pentru serialul „Wednesday” in regia lui Tim Burton, le-a transmis fanilor salutari de la fereastra sa de hotel, intr-un videoclip publicat pe Instagram.