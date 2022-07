Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in Maramures. Un barbat in varsta de 54 de ani a murit. Serviciul Județean de Ambulanța a efectuat timp de cca o ora manevre de resuscitare Azi dimineața Poliția Targu Lapuș a fost sesizata despre faptul ca, in localitatea Costeni, un barbat in varsta de 54 de ani s-a rasturnat cu un…

- Un barbat din judetul Mures a decedat intr-un accident rutier care s-a produs, duminica, pe drumul national 15 B, in localitatea Pluton. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Tragedie in Botoșani! Un barbat in varsta de 38 de ani din comuna Roma s-a stins din viața , dupa ce a fost strivit intre un utilaj și un perete. Tanarul facea curațenie in urma unor lucrari din cladirea respectiva alaturi de colegul sau, iar cei doi lucrau in construcții intr-o societate din Suceava.

- O adevarata tragedie s-a produs astazi in localitatea Poienari (comuna Halmagiu). Un barbat a murit, strivit de un tractor. „Astazi, 07.05.2022, in jurul orei 12:45, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au fost solicitați sa intervina in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, pentru a extrage…

- O noua tragedie pe ATV. O plimbare cu ATV-ul s-a dovedit a fi fatala pentru un barbat din Dambovita. Acesta a murit, dupa ce s-a rasturnat, pe un teren agricol. Medicii nu au mai avut ce face pentru a-l readuce la viata.

- Veste tragica pentru Simona Halep. Fostul lider mondial e gata sa ia startul, joi, in turneul Mutua Madrid Open, primul dupa accidentarea suferita la Miami. Cum nici lumea tenisului nu e scutita de drame, federația croata a anunțat decesul unuia dintre cei mai importanți antrenori. Simona Halep se implicase,…