Stiri pe aceeasi tema

- Jose Agostinho Becker, tatal portarilor Alisson (Liverpool) si Muriel (Fluminense), a fost gasit mort, miercuri, într-un lac de acumulare de lânga Lavras do Sul, la ceva mai mult de 300 de kilometri de Porto Alegre, în statul brazilian Rio Grande do Sul, informeaza lefigaro.fr.Barbatul…

- Fiul lui Ion Țiriac, Ion Alexandru Țiriac, a publicat o reacție oficiala a familiei sale dupa mesajul jignitor postat de soțul Serenei Williams, Alexis Ohanian, pe Twitter. "Catre soțul doamnei Williams, Am citit mesajul postat de dumneavoastra pe Twitter cu dezgust și refuzand sa cred…

- Presedintele Joe Biden a discutat sambata cu premierul britanic Boris Johnson in prima conversatie telefonica a presedintelui SUA cu un lider european de la investirea sa, pe 20 ianuarie, informeaza dpa preluat de agerpres. Cei doi lideri au abordat subiecte precum pandemia de COVID-19, schimbarile…

- Copresedintele AUR George Simion a anuntat, in contextul deplasarilor pe care le-a efectuat zilele trecute in Polonia si Belgia, afilierea partidului la „familia politica europeana a conservatorilor si reformistilor, de orientare centru-dreapta”, din care fac parte si conservatori polonezi, italieni,…

- Arnold Schwarzenegger a publicat pe Twitter un videoclip in care este vaccinat contra Covid-19, pentru a-i determina pe americani sa-i urmeze exemplul, in contextul in care noul coronavirus face ravagii in Statele Unite. "Astazi este o zi buna", a scris el. "Nu am fost niciodata atat de fericit…

- "Statele Unite s-au intors. Iar Europa este pregatita. Sa se reconecteze cu un partener vechi si de incredere, sa aduca un suflu nou aliantei noastre iubite", a scris miercuri pe Twitter sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres. Citește și: Anunțul Ministrului Sanatații!…

- Intr-o postare pe Twitter, rebelul australian a scris ca liderul mondial este doar "o unealta". Kyrgios nu a ratat ocazia de a o critica pe partenera prietenului sau, Bernard Tomic, dupa ce aceasta s-a plans de mancarea de la hotel si de faptul ca trebuie sa se spele singura pe cap, scrie BBC. "Sa nu…