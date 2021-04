Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Padureanu, soțul Corneliei Catanga, susține ca aceasta nu a murit de COVID. Artista s-a tratat acasa cu Ivermectina.Cei din familia artistei Cornelia Catanga (63 de ani) nu cred in COVID. Cantareața a preferat sa se trateze acasa, deși avea simptome specifice virusului. Cornelia Catanga a…

- O tanara de 30 de ani din Oradea a murit dupa ce s-a infectat de Covid-19. Inainte sa ajunga la spital, aceasta a stat acasa o saptamana fara niciun fel de tratament. A ajuns la spital in stare foarte grava, iar dupa 4 zile petrecute la Terapie Intensiva s-a stins. Femeia de 30 de ani a decedat dupa…

- Soția pacientului decedat a povestit ca barbatul a fost trimis acasa de medici de mai multe ori, deși se simțea foarte rau. ”In 19 octombrie, soțului meu i s-a facut rau. Am mers la Camera de garda a spitalului Pantelimon pentru ca locuiam aproape. La recepție i s-a spus sa sune la Salvare. Ne-am intors…

- Oana Lis a avut parte de o surpriza emoționanta cu ocazia implinirii a 42 de ani. Soția fostului edil a primit un cadou inedit din partea lui Viorel Lis, partenerul ei avand ca de fiecare data grija sa-i aduca zambetul pe buze. Iata cum iși petrecea vedeta ziua de naștere in copilarie. Declarațiile…

- Ellie White a trecut prin momente cuplite in urma cu aproape șase ani. Cantareața a vorbit despre tragedia din familia ei, care i-a marcat viața. Indragita cantareața Ellie White, in varsta de 36 de ani, și-a gasit curajul sa vorbeasca public despre tragedia care s-a intamplat in urma cu aproape șase…

- Mulți au ramași uimiți atunci cand au auzit ca soția lui Viorel Lis a luat decizia de a se inscrie la Facultatea de Psihologie. A trecut insa ce vreme de atunci, iar in urma cu un an de zile, Oana Lis a promoveze examenul de licența. Așadar, ea este acum medic psiholog in toata regula. […] The post…

- O batrana din Spania in varsta de 85 de ani despre care familia sa fusese informata ca a murit din cauza coronavirusului si a fost inmormantata si-a surprins rudele revenind la caminul de batrani in care locuia, la noua zile de la data anuntului cu privire la inmormantare, informeaza cotidianul La Voz…

- O spaniola in varsta de 85 de ani despre care familia sa fusese informata ca a murit din cauza coronavirusului si a fost inmormantata si-a surprins rudele revenind la caminul de batrani in care locuia, la noua zile de la data anuntului cu privire la inmormantare, informeaza cotidianul La Voz de Galicia,…