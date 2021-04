Tatăl Oanei Lis a murit. Bărbatul s-a stins din viață în Spania Oana Lis este in doliu. Tatal acesteia a incetat din viața marți, 13 aprilie 2021. Barbatul a decedat in Spania, unde locuia de mai mulți ani. In aceste momente, familia face tot posibilul pentru a aduce trupul neinsuflețit al barbatului in țara, pentru a-l inmormanta cum se cuvine. Tatal Oanei Lis a murit. Barbatul s-a stins din viața in Spania „Azi am aflat ca a murit taica-meu, in Spania. Nu avem o istorie placuta impreuna, mai mult suferințe, sticle in capul lu’ mama, batai, vorbe grele și multe altele mai nașpa, etc. Nu aveam o relație in prezent, dar e omul care mi-a dat viața și azi il… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 11 aprilie 2021, soția rapperului Macklemore (37 de ani), Tricia Davis (37 de ani), a anunțat ca este insarcinata cu un „bebeluș de vara”. In mediul online, Tricia a publicat prima imagine cu burtica ei. Fotografia o gasiți in GALERIA FOTO de mai jos! Rapperul Macklemore va deveni tata pentru…

- Alexandra Dinu și Jeffrey Greenstein și-au inceput relația in anul 2014. Nu este clar cand s-au desparțit, insa pe 9 aprilie 2021 barbatul a publicat prima imagine alaturi de actuala lui partenera, o actrița, antrenoare personala și creatoare de conținut din New York. Alexandra Dinu, primul mesaj din…

- Pepe (41 de ani) și fosta lui partenera de viața, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat la notar pe 8 februarie 2021. Artistul și fosta lui soție și-au anunțat separarea in luna noiembrie a anului 2020. Raluca Pastrama și Pepe, din nou impreuna dupa divorț. Ce eveniment special i-a reunit „Din punctul…

- Recent, in mediul online, Amna (36 de ani) a dezvaluit ca are COVID-19. Solista a transmis mesajul chiar din patul de spital. „Dragii mei, pentru ca toata lumea se intreaba de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare, cred ca v-ați prins și voi ca se intampla ceva nelalocul lui. A venit momentul sa…

- Intrata virtual in direct in emisiunea La Maruța, Alexandra Dinu (40 de ani) a refuzat, din nou, sa ofere detalii despre viața ei intima. Actrița a intrat in direct din Italia, unde se afla, la momentul acela, pentru realizarea unei ședințe foto. Alexandra Dinu și Jeffrey Greenstein nu mai formeaza…

- Actorul Denis Ștefan (44 de ani) și soția lui, „bebelușa” Cristina Ștefan (29 de ani), vor deveni parinți pentru a doua oara. Perechea mai are impreuna o fiica, Delia, in varsta de 7 ani. In mediul online, Cristina a oferit mai multe detalii despre primul trimestru al celei de-a doua sarcini. „Sunt…