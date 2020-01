Stiri pe aceeasi tema

- Premiera pentru Spitalul „Dr. C. I. Parhon” . Un barbat a primit doi rinichi de la un donator aflat in moarte cerebrala. Pacientul a primit o noua șansa la viața, in numai noua ore, in prima zi de Craciun. Medicii susțin ca astfel de cazuri sunt extrem de rare. Chiar in prima zi a Craciunului, [...]

- Ramas vaduv in urma cu opt ani, Cornel Dinu nu duce o viata usoara. Chiar daca timpul a trecut, absenta Silviei din viata sa - femeia cu care „Procurorul” a fost casatorit vreme de peste trei decenii - se simte si acum.

- Celine Dion, in varsta de 51 de ani, este o artista extrem de apreciata iar in plan profesional ii merge bine parca din totdeauna, insa viața ei de familie a luat o turnura nefericita atunci cand cel care i-a fost soț dar și manager, Rene Angelil, s-a stins din viața in urma luptei cu cancerul. […]

- Soferul unui TIR a murit in timp ce incerca sa salveze viața altui barbat, a carui mașina derapase si intrase pe sensul sau de mers. A tras de volan ca sa evite impactul, dar manevra a fost prea brusca. TIR-ul a trecut prin parapet și s-a prabușit in prapastie. TRAGEDIE. Un cuplu ce…

- Pentagonul a dat publicitatii primele imagini ale operatiunii care a dus la moartea celui mai cautat terorist, Abu Bakr al-Baghdadi. Filmarile alb-negru surprind de la inaltime atacul american derulat weekendul trecut.

- Muzica romaneasca este mai saraca dupa ce un interpret important a murit. Fostul interpret de muzica populara s-a confruntat cu grave probleme de sanatate in ultimii ani, a slabit foarte mult din cauza bolii care l-a macinat, lucru care l-a indemnat sa ia calea pocainței. „Am nevasta tare mandra”, „Omu’…

- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 42 de ani din Mures. Omul a murit inghitit de pamant in timp ce lucra la reteaua de canalizare in curtea unui imobil. Angajat la o firma specializata, muncea de cateva zile acolo, pe buldoexcavator, alaturi de echipa.