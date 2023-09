Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- Mihai Pascu, tatal șoferului care a ucis doi tineri la 2 Mai, a plecat pe motocicleta de la sediul DIICOT, unde a fost dus la audieri in dosarul in care este cercetat fiul sau. La ieșirea din sediu, barbatul a lovit jurnaliștii care incercau sa-i ia declarații.Incidentul a fost semnalat de fotoreporterul…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost adus joi in catuse, la sediul DIICOT din Capitala. ‘Imi pare rau pentru tot. Nu pot sa dau timpul inapoi’, a spus Pascu, in timp ce intra in sediul DIICOT, flancat…

- Percheziții de amploare la prietenii lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat accidentul teribil de la 2 Mai. Aceștia sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri. Unsprezezece perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti, in „Operațiunea Hidra”, fiind vizati adolescenti proveniti din familii…

- Perchezitii de amploare la domiciliul lui Vlad Pascu, tanarul care a condus sub influenta unui cocktail de droguri si a omorat doi studenti in statiunea 2 Mai. Alte 10 perchezitii au loc la casele altor tineri, banuiti ca ar fi distribuit droguri in diverse locații, restaurante și cluburi de lux din…

- Viata de lux pe care o afisa tanarul Vlad Pascu, cel care a omorat doi studenti pe litoral, avea o sursa de finantare cu multe zerouri, scrie observator.ro. Parintii lui, oameni simpli si fara bani, cum ii descrie avocata lui, au afaceri de milioane de euro si detin 300 de proprietati. In ultimii 15…