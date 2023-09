Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai, a fost plasat sub control judiciar in urma perchezițiilor de joi, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dupa ce polițiștii au descoperit in locuința sa mai multe cartușe depozitate necorespunzator.

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- Valul de canicula, unde temperaturile la umbra vor ajunge la aproape 40 de grade, va da traficul rutier peste cap, fiind impuse restricții de circulație in toata Romania. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, luni, in intervalul orar 11:00 – 20:00, in condițiile…

- La data de 23 august 2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 5 inculpati si masura controlului judiciar fata de un alt inculpat. La data de 23 august 2023, procurorii Directiei…

- De mai bine de trei luni, Gabi Badalau se afla sub masura controlului judiciar, asta pentru ca iubitul Biancai Dragușanu este cercetat pentru dare de mita! Aceasta masura ii interzice barbatului sa paraseasca Romania, in urma cu doua saptamani acesta a cerut sa plece din țara pentru cateva zile. Ce…

- Anunțat de pe-o zi pe alta, protestul magistraților a blocat parțial activitatea instanțelor și la Iași. Sute de reclamanți, parați și avocați au batut degeaba drumul, miercuri, catre salile de judecata. „Cred ca este o greva mascata și ar trebui sa fie considerata ilegala”, s-a plans unul dintre avocații…