- Peste noua ani dupa caderea regimului Voronin, nimeni dintre responsabilii acestei institutii nu vrea sa vorbeasca despre evenimentele din aprilie 2009 La 7 aprilie 2009, mii de tineri au ieșit în centrul Capitalei pentru a cere o viața mai buna, fara comunisti. În scurt timp,…

- În timpul ședinței de astazi a Parlamentului, deputații au ținut un minut de reculege în memoria evenimentelor de 7 aprilie, iar Voronin a venit cu o replica. „Boboc, Boboc nu a fost omorât de polițiști, el a fost omorât de companionii lor,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Replici dure in Parlament intre Vladimir Vornin și Valeriu Ghilețchi in plenul parlamentului. Liderul comuniștilor i-a reproșat lui Andrian Candu ca sta intre doi tradatori. Referindu-se la Valeriu Ghilețchi și Vladimir Vitiuc. Discuțiile au pornit dupa ce liberal-democrații au cerut introducerea pe…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta Kovesi. "Vorbea in oglinda Dragnea,…

- Redacția NOI.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. PCRM: Informația despre "retragerea" lui Voronin din politica este falsa PSRM cere Parlamentului sa condamne acțiunile unioniste Radu: Cred ca ar fi un gest de barbație sa-mi prezentați demisia astazi Tanase cere CSM-ului sancționarea…

- Cunoscuta vedeta Kim Kardashian a raspuns zvonurilor conform carora aceasta ar fi avand in plan sa aiba un al patrulea copil. Ea a afirmat faptul ca intentioaneaza sa aiba un al patrulea copil. Reactia a venit ca raspuns la un articol aparut intr-o cunoscuta publicație.In cadrul acestuia se vestea venirea…