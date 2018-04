Stiri pe aceeasi tema

- Un lucru e cert! Nu te pui cu o femeie care are o armata de fani pe intregul mapamond! Dupa ce mediul online a fost impanzit de filmarile cu infidelitațile lui Tristan Thompson, fanii lui Khloe Kardashian l-au facut cu ou și cu oțet pe iubitul divei de peste hotare. Toata lumea a acuzat comportamentul…

- Recent au devenit parinți de fetița, True venind pe lume intr-un moment deloc favorabil al relației lor. Exista tensiuni intre Khloe Kardashian și Tristan Thompson, dupa ce proaspatul tatic a facut imprudența de a calca stramb chiar inainte de nașterea fiicei luI. Și nu doar atat, se pare ca a fost…

- Khloe Kardashian și tatal copilului ei, Tristan Thompson, au fost in centrul unui scandal uriaș, dupa ce barbatul a fost surprins in timp ce se saruta cu o femeie in New York, in timp ce partenera lui se pregatea sa nasca.

- Khloe Kardashian este in pericol sa nasca inainte de termen, dupa ce a suferit un șoc la aflarea veștii ca iubitul ei, Tristan Thompson, a inșelat-o. Sora lui Kim Kardashian are contracții timpurii și poate sa nasca in orice moment, potrivit TMZ. Este insarcinata in ultimul trimestru, iar vestea ca…

- Giani Kirița de la Exatlon are o relație de prietenie cu Margherita de la Clejani! Cei doi s-au cunoscut la o emisiune unde s-au ințeles foarte bine. Ei au fost parteneri de suferința in emisiunea exigentului Nea Marin. Ei și-au imparțit sarcinile și au dat dovada de un spirit de echipa excelent. Mai…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…

- Dupa ce a parasit competiția Exatlon, Claudia Pavel a fost ținta neincetata a criticilor. Asta pentru ca telespectatorii au acuzat-o ca i-a stricat relația lui Catalin Cazacu. Sportivul avea acasa o iubita, iar apropierea dintre el și cantareața a ridicat multe semne de intrebare. Acum, la o luna dupa…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…