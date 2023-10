Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Sebastian Olariu a hotarat sa faca un monument in locul tragicului accident de la 2 Mai. Acolo, Sebastian și Roberta Dragomir și-au gasit sfarșitul in urma impactului provocat de Vlad Pascu, șoferul care se afla sub influența drogurilor.

- Incendiul devastator care a avut loc la trei blocuri de pe strada Aristizza Romanescu din Craiova a lasat in urma apartamente facute scrum și oameni care au ramas pe drumuri. 1 de 17 Din apartamentele de la mansarda, care au fost cele mai afectate de incendiu, nu a mai ramas nimic. Oamenii sunt disperați…

- Papa Francisc a declarat luni ca atunci cand a evocat „marea Rusie” intr-un discurs rostit luna trecuta, care a starnit indignare in Ucraina, s-a referit la bogata traditie culturala a Rusiei, relateaza AFP.

- O noua relație pare ca s-a conturat deja in lumea showbiz-ului autohton, iar protagoniștii sunt nimeni alții decat fiica lui Meme Stoica și BRomania. Cei doi parteneri au fost vazuți recent pe litoral impreuna, ba chiar au fost surprinși in timp ce se sarutau pasional. BRomania și Teodora Stoica, noul…

- Lidia Buble și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a filmat plangand. Cantareața a petrecut cateva zile in Deva, locul ei natal, iar acum a fost nevoita sa se intoarca la București, astfel ca desparțirea de familia ei a fost una dificila. Iata ce a emoționat-o cel mai tare…

- Politica dusa de Vladimir Putin in acest an și cateva luni de la declanșarea invaziei a inceput sa-i nemulțumeasca inclusiv pe cei apropiați liderului rus. Se pare ca in aceste zile Putin este tradat din toate directiile, iar declaratiile facute de „Papusa de fier” a Rusiei il vor infuria pe liderul…

- Primarul capitalei Ion Ceban, afirma ca fosta premiera Natalia Gavrilița „va ridica un salariu de 80 de mii de lei pe luna in calitate de membru al Consiliului de observatori al Bancii Naționale a Moldovei”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

- Primaria Singeorz-Bai apeleaza la 25 de camere inteligente pentru a supraveghea parcul proaspat renovat din centrul stațiunii. Reprezentanții primariei spun intr-un comunicat ca imaginile cu cei prinși ca strica parcul vor fi facute publice și dați exemplu de „așa nu”. Parcul din centrul orașului Singeorz-Bai…