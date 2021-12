Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Roger Federer, Robert, a declarat intr-un interviu recent, citat de tennisuptodate.com , ca nu crede ca fiul sau va mai caștiga din nou un turneu de Grand Slam. Opinia generala a specialiștilor din tenis este ca elvețianul Roger Federer nu este capabil sa caștige din nou un Grand Slam sau…

- Nationala de fotbal a Olandei poate sa castige Cupa Mondiala 2022, a declarat, pentru ziarul Algemeen Dagblad, selectionerul Louis van Gaal. Van Gaal a dus echipa Oranje pe locul 3 la editia din 2014 a competitiei, iar inaintea acelui turneu a afirmat: "Daca voi fi urmat, avem o sansa."Intrebat…

- Max Verstappen (24 de ani), campionul sezonului 2021 din Formula 1, a comentat situația rivalului Lewis Hamilton (36). Toto Wolff, bossul Mercedes, spusese joi ca nu poate garanta ca pilotul britanic va continua in F1. Ratarea titlului la piloți in sezonul 2021 l-a afectat serios pe Lewis Hamilton.…

- Antrenorul lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a mai invins-o pe FC Barcelona in cariera sa. Sub comanda tehnicianului roman, Șahtar Donețk a repurtat doua victorii in fața catalanilor in 2004 și 2008.

- S-a aflat de curand ca Banel Nicolița, fostul fotbalist, a plecat in SUA pentru a caștiga bani cu care sa iși acopere datoriile acumulate la cunoscuții camatari din Romania. Imediat dupa fosta lui soția a vorbit despre plecarea acestuia in Statele Unite, au aparut și informații despre locul de munca…

- Am ajuns la jumatatea primei saptamani de vacanța impusa de Ministerul Educației pentru toți elevii și preșcolarii. Dupa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis, aceasta masura ar trebui sa contribuie la reducerea raspandirii COVID-19. In realitate insa, vedem ca zilele de vacanța suplimentare acordate…

In cadrul etapei a opta din Liga a 4-a, Arieșul Mihai Viteazu a invins pe propriul teren, cu scorul de 5-3 (4-2), formația Viitorul Poieni, iar in urma victoriei obținute a trecut pe poziția secunda...

- La Jariștea, duminica, 3 octombrie, vrancencele au eliminat cu 7-0 (2-0) pe CSM Pașcani Echipa de fotbal fete a ACS Estera Țifești a inceput in forța sezonul competițional 2021-2022 pentru echipe de senioare in care sunt debutante! Dupa ce, cu o saptamana inainte, se impusesera in campionat cu 4-1…