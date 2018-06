Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de trasnet, în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți, o femeie din aceeași localitate ajungând la spitalul din Baia de Arama din același motiv.

- In urma cu cațiva ani, Simona Patruleasa a trecut prin momente de groaza. Prezentatoarea TV a scapat cu viața dintr-un accident care a marcat-o pentru intreaga viața. (Reduceri mari la jocuri PC) Simona Patruleasa mergea la serviciu și se afla intr-un autobuz. La un moment dat insa autobuzul a intrat…

- La aproape o luna de cand este in coma, starea de sanatate a Mariei Butaciu s-a agravat. Artista de muzica populara a suferit o hemoragie pe creier, iar acum ea este ținuta in viața de aparate. Apropiații și fanii se roaga pentru o minune și nu și-au pierdut speranța ca indragita vedeta iși va reveni…

- Celebrul psiholog Hanibal Dumitrașcu, invitat aproape zilnic la postul de televiziune RTV, a ajuns in stare grava la spital. Starea acestuia este in continuare critica, dupa ce medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale. Psihologului Hanibal Dumitrașcu i s-a facut rau in cursul zilei de joi.…

- Psihologul Hanibal Dumitrascu a ajuns de urgenta la spital, joi dupa-amiaza! Conform Romania TV, acestuia i s-a facut rau pe strada. Hanibal Dumitrașcu a fost dus de urgența la Spitalul Universitar, acolo unde psihologul va fi supus unor investigații medicale. Potrivit informațiilor televiziunii,…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia (CEO) au lansat miercuri un apel umanitar pentru salvarea vietii unui coleg din companie. Florinel Stavaru este inginer la cariera Miniera Rosia si a fost diagnosticat cu cancer. Si-a pierdut deja un rinichi si i-au fost ...

- Accident grav de circulație noaptea trecuta la Turnu-Severin. O tanara de 34 de ani se zbate intre viața și moarte, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit intr-o intersecție din oraș. Tanara se afla la volan și a intrat in intersecție fara sa acorde prioritate.

- "Lumea showbiz-ului te invața, de multe ori, sa vinzi iluzii și rețete ale fericirii ambalate in decoruri de televiziune grandioase, luminoase, pline de zambete și fețe abundent și strident machiate. In spatele camerelor de filmat, dramele sunt aceleași. Astazi, un coleg de breasla are nevoie de…