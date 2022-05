Stiri pe aceeasi tema

- In vara anului trecut, Leo Messi (34 de ani) a parasit-o pe Barcelona pentru a se transfera la PSG, dar argentinianul a avut un prim sezon sub așteptari in capitala Franței, trecand printr-un proces de adaptare la cultura franceza și la stilul de joc al parizienilor. Analizand cifrele lui Messi in tricoul…

- FC Argeș sarbatorește azi 50 de ani de la caștigarea primului titlu din istorie. La eveniment, primarul a vorbit și despre viitorul formației din Liga 1. Cristian Gentea, primarul din Pitești, a dat detalii despre noua arena ce urmeaza sa fie construita in oraș, dezvaluind ca actualul stadion va fi…

- Rusoaica Marta Silchenko, o jucatoare de golf in varsta de 17 ani, s-a intalnit in lift cu vedetele lui PSG, in frunte cu Leo Messi, Kylian Mbappe și Neymar. Cu cateva ore inainte de „Le Classique”, derby caștigat de PSG cu 2-1 contra lui Marseiile, vedetele vicecampioanei Franței au facut fericita…

- Analistul politic Cozmin Gușa este de parere ca Emmanuel Macron nu prea are șanse in turul doi al alegerilor prezidențiale. Gușa invoca in argumentele sale caracteristicile celorlalți votanți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Actualul presedinte francez Emmanuel Macron (LREM) a obtinut 28,1 la suta din totalul voturilor la alegerile de duminica, iar Marine Le Pen (RN, extrema dreapta) a obtinut 23,3 la suta, conform estimarilor Ipsos/Sopra Steria. Candidații care nu au reușit sa intre in turul II se repoziționeaza rapid.…

- PSG a caștigat fara emoții, sambata seara, meciul din deplasare cu Clermont, scor 6-1. Neymar (30 ani) și Mbappe (23 ani) au inscris cate 3 goluri, in timp ce Leo Messi (34 ani) a oferit 3 pase decisive. Dupa ce etapa precedenta a obținut o victorie categorica pe teren propriu, scor 5-1 cu Lorient,…

- Kylian Mbappe, marea vedeta a fotbalului francez, aflat la final de contract cu clubul Paris Saint-Germain, a semnat cu echipa Real Madrid inca din 30 ianuarie, scrie presa spaniola. Potrivit dezvaluirilor jurnalistului Ramon Alvarez, colaborator al postului Radio Marca, foarte bine informat in privinta…

- Piloții din Rusia și Belarus vor putea participa la competițiile organizate de Federatia Internationala de Automobilism (FIA). Anunțul il vizeaza direct pe Nikita Mazepin, singurul pilot rus din Formula 1, transmite AFP. „Pilotii, concurentii individuali si oficialii rusi/belarusi nu vor participa la…