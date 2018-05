Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi dupa nunta regala, a și inceput scandalul! Nepotul lui Meghan Markle, Tyler Dooley, (25 de ani), a fost prins cu o arma alba intr-un club londonez, duminica (20 mai). El a venit la Londra, deși nu a fost invitat la nunta, iar acum ține primele pagini ale ziarelor din Marea Britanie. Tyler…

- Daca mama lui Meghan Markle, Doria Ragland, a asistat la nunta regala a anului din Windsor, luand loc in capela St. George fata in fata cu printul Charles, tatal mirelui, Thomas Markle, tatal miresei, a urmarit ceremonia din California, la televizor, motivul oficial al absentei sale fiind legat de o…

- Jurnalistii de la TMZ afirma ca au avut posibilitatea de a discuta cu Tom Markle, in varsta de 73 de ani, care, dupa interventia chirurgicala, parea "activ si coerent". Ei au precizat ca operatia a constat in implantarea a trei stenturi (extensoare vasculare) in vasele coronariene ale pacientului,…

In urma cu cateva zile, Thomas Markle a suferit un atac de cord, iar acum urmeaza sa fie operat pe inima. Motiv pentru care tatal lui Meghan Markle nu va participa la nunta regala care va avea loc pe 19

- Deși lucrurile erau bine stabilite, iar Thomas Markle a acceptat inițial sa-și conduca fiica la altar, iata ca acesta a refuzat acum sa mai participe la ceremonie, chiar pe ultima suta de metri inainte de marele eveniment. Tatal lui Meghan Markle a fost acuzat recent ca a primit bani ca sa-și ”regizeze”…

- Tatal celebrei actrițe care urmeaza sa faca parte din familia regala, Meghan Markle, a comis inca o greșeala care a adus multa rușine Casei Regale. Totul a avut loc cu puțin timp inainte de nunta.

In ciuda avertismentului dat de Palatul Kensington de a respecta intimitatea familiei viitoarei mirese, tabloidele internaționale au publicat fotografii cu tatal logodnicei Prințului Harry. Surpriza insa vine acum! Se pare ca…

Thomas Markle, fratele vitreg al lui Meghan Markle nu a fost invitat la nunta, iar el insista sa fie primit la eveniment, cerandu-și scuze pentru faptul ca i-a spus in urma cu puțin timp Prințului Harry sa nu o ia de soție pe sora vitrega a lui.