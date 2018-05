Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu este in culmea fericirii dupa ce a primit invitația oficiala pentru a participa la nunta prințului Harry cu Meghan Markle, care va avea loc sambata, 19 mai la Capela St. George din cadrul Castelului Windsor. Vedeta a postat o fotografie cu invitația pe contul sau de Instagram iar felicitarile…

- Tatal lui Meghan Markle ar fi decis sa nu participe la nunta fiicei sale cu printul Harry care va avea loc in acest weekend, noteaza luni un site specializat in stiri mondene, citat de DPA. Hotararea ar fi fost luata in contextul scandalului fotografiilor cu el aparute in presa pe care el le-ar fi…

- Anunt neasteptat cu cateva zile inainte de nunta printului Harry cu Meghan Markle. Thomas Markle le-a transmis jurnaliștilor ca nu va participa la eveniment pentru ca “are probleme de sanatate”, dupa ce ar fi suferit un așa-zis “atac cardiac”, in urma cu o saptamana. Acesta a adaugat…

- Tatal celebrei actrițe care urmeaza sa faca parte din familia regala, Meghan Markle, a comis inca o greșeala care a adus multa rușine Casei Regale. Totul a avut loc cu puțin timp inainte de nunta.

- Thomas Markle, fratele vitreg al lui Meghan Markle nu a fost invitat la nunta, iar el insista sa fie primit la eveniment, cerandu-și scuze pentru faptul ca i-a spus in urma cu puțin timp Prințului Harry sa nu o ia de soție pe sora vitrega a lui. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE […] The post Fratele…

- Thomas Markle a declarat ca nu a fost invitat la nunta surorii sale vitrege Meghan cu printul Harry, intr-un interviu publicat joi de cotidianul Daily Mirror, in cadrul caruia si-a exprimat regretul ca ea "si-a uitat radacinile familiale", relateaza AFP.

- Thomas Markle a declarat ca nu a fost invitat la nunta surorii sale vitrege Meghan cu printul Harry, intr-un interviu publicat joi de cotidianul Daily Mirror, in cadrul caruia si-a exprimat regretul ca ea "si-a uitat radacinile familiale", relateaza AFP. Thomas Markle, de 51 de ani, spune ca nu a mai…

- Se pare ca sora lui Meghan Markle, viitoare sotie a printului printului Harry, nu a fost invitata la nunta, motiv pentru care aceasta este foarte suparata pe fosta actrita.