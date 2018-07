Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Markle, tatal lui Meghan Markle, a dezvaluit ca fiica sa a plans atunci cand acesta a anuntat-o ca nu va participa la nunta ei cu Printul Harry. Thomas Markle spune ca a fost dezamagit pentru ca nu si-a putut conduce fiica la altar. El a fost implicat intr-un scandal cu doar cateva zile inainte…

- Chrissy Teigen a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter, ca ea si sotul ei, John Legend, au devenit din nou parinti, de data aceasta ai unui baietel, informeaza contactmusic.com. Alaturi de o multitudine de figurine, modelul ‘Sports Illustrated’ a scris: „Cineva a ajuuuuuuns!”. Mesajul…

- Chrissy Teigen, sotia artistului John Legend, a dat naștere in aceasta dimineața unui baiețel perfect sanatos, dovada ca tinerii parinți au reusit sa treaca peste problemele de infertilitate.

- Fericire mare in familia muzicianului John Legend! Soția sa, modelul Chrissy Teigen, a adus pe lume al doilea copil al cuplului. Fericita veste a dat-o chiar tanara mamica, prin intermediul unei postari in social media! Chrissy Teigen a nascut! Modelul a devenit mama unui baiețel, venit pe lume in urma…

- John Legend și Chrissy Teigen traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Iar acum cei doi au devenit parinți pentru a doua oara! Cea care a facut anunțul a fost insași soția celebrului artist. Chrissy Teigen a scris […]…