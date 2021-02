Stiri pe aceeasi tema

- Doi câini ai cântaretei Lady Gaga au fost furati, miercuri noapte, dupa ce persoana care îi plimba a fost împuscata în Los Angeles, relateaza News.ro. Artista ofera, potrivit unor surse, o recompensa de jumatate de milion de dolari.Un barbat a tras cu o arma semi-automata…

- Gest nobil al unui pompier de la ISU Alba. Este inițiatorul unui apel umanitar prin care a dorit sa vina in sprijinul unei familii cu 3 copii, care și-au pierdut tatal. Pompierul a reusit, alaturi de mai mulți oameni cu suflet, sa stranga o suma de bani pentru a ajuta familia greu incercata de viata…

- Unul dintre corbii reginei de la Turnul Londrei a disparut și se crede ca a murit, provocând îngrijorari ca, potrivit legendei „regatul va cadea”, relateaza Insider.Dispariția Merlinei din castelul medieval aflat în centrul Londrei a fost descoperita în urma…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 a avut loc, marți, la 46 de kilometri de Zagreb, Croația. Cutremurul a fost resimțit și in Italia, de-a lungul coastei Adriaticii, de la Trieste la Abruzzo. Cu o zi in urma in Croația a mai avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,2. Cutremurul a avut loc…

- Instanța din Argentina a stabilit faptul ca trupul lui Diego Maradona nu poate fi incinerat. Corpul ar trebui sa fie conservat in cazul in care pe viitor ar fi nevoie de ADN-ul fostului fotbalist. ADN-ul lui Diego Maradona ar putea fi folosit pe viitor pentru stabilirea paternitații. Conform BBC, instanța…