Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins marți, 27 decembrie, contestația lui Niculae Badalau impotriva masurii arestarii preventive, dar și impotriva arestului la domiciliu dispus impotriva Elenei Matache. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Niculae Badalau, 62 de ani, ramane in arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) i-a respins joi, 8 decembrie, contestatia la decizia primei instante. Decizia este definitiva ICCJ a decis ca Badalau, aflat in arest preventiv pentru dare de mita si trafic de…

- Niculae Badalau, aflat in arest preventiv pentru dare de mita si trafic de influenta, se afla joi dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie unde va fi judecata contestatia pe care acesta a depus-o la decizia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, transmite News.ro. In aceeași ședința, magistratii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat, marti, ca pe data de 8 decembrie va avea loc judecarea contestatiei depuse de catre Niculae Badalau la decizia de arestarea preventiva. Niculae Badalau a fost arestat pentru 30 de zile de Curtea de Apel Bucuresti, iar decizia instantei nu este definitiva.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca fostul senator PSD Niculae Badalau sa fie arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca i-a oferit mita 170.000 de euro unui primar din judetul Giurgiu,…

- Fostul baron social-democrat Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte in cadrul Curții de Conturi, a fost adus cu duba poliției la Curtea de Apel București, unde judecatorii urmeaza sa decida daca va ramane sau nu in spatele gratiilor.

- Curtea de Conturi a Romaniei a admis in totalitate contestația formulata de UAT Județul Vrancea impotriva Deciziei nr. 6/28.06.2022 emisa de Camera de Conturi Vrancea, ca urmare a acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetara pentru anul 2021, control desfașurat la Consiliul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a renunțat, joi, prin avocații sai la revizuirea de fond introdusa la Curtea de Apel București, calea extraordinara de atac impotriva unei decizii irevocabile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…