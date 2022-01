Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Djokovic susține ca atitudinea autoritaților din Australia fața de fiul sau Novak poate fi comparata cu o „tentativa de asasinat”. „Tentativa de asasinat asupra celui mai bun sportiv din lume s-a incheiat. 50 de gloanțe in pieptul lui Novak”, a postat Srdjan Djokovic pe Instagram. Srdjan Djokovic…

- ​În timp ce Novak Djokovic se apropie cu pași repezi de plecarea sa din Australia, tatal Srdjan a atacat guvernul australian pe rețelele de socializare, informeaza The Age."Tentativa de asasinat asupra celui mai bun sportiv din lume s-a încheiat, 50 de gloanțe în pieptul lui…

- Novak Djokovic, nr. 1 in tenisul mondial, trece prin clipe incordate așteptand, la Melbourne, sa afle in urmatoarele ore de la judecatorii federali daca ramane in carți la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, sau daca trebuie sa-și amane visul sau de a deveni, prin caștigarea acestei…

- Familia jucatorului sarb si presa din tara vecina l-au prezentat pe Djokovic drept un luptator singuratic impotriva Occidentului care ii incalca drepturile si libertatile. Este acelasi Occident care l-a rasplatit pe Nole cu premii de sute de milioane de euro. „Fiul meu este un Spartacus al lumii noi,…

- Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reactionat oficial pentru prima data in cazul Novak Djokovici, cerand, intr-un comunicat, autoritailor australiene o comunicare mai buna si o aplicare mai clara a regulilor. "ATP respecta pe deplin sacrificiile pe care australienii le-au facut de…

- Numarul 1 mondial a sosit la Melbourne cu un zbor Emirates de la Dubai, miercuri, la scurt timp dupa ora 23.00 AEST (n.r. - 15.00, ora Romaniei). El a fost tinut in aeroport peste opt ore. Dupa ce ce i-a fost anulata viza, sarbul a fost transferat la un hotel de carantina din Melbourne, pana cand…

- Procesul Colectiv - in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, actual primar al sectorului 5, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu - a ajuns la final. Magistrații Curtii de Apel Bucuresti au incheiat marți dezbaterile și…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție in urma criticilor dupa majorarea simțitoare a salariilor judecatorilor Curții Constituționale. „Ințeleg ca vine in disonanța cu ce am promis noi, dar vreau sa ma adresez catre cetațeni, credeți-ma aceasta instituție noi trebuie sa o flancam,…