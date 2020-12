Incendiu la Medgidia. Unde intervin salvatorii

Un incendiu a izbucnit in aceasta seara , la o sira de paie din Medgidia .In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, incendiul s a manifestat la o sira de paie.Sursa foto: ZIUA de Constanta… [citeste mai departe]