- O fosta concurenta de la Mireasa se pregatește pentru nunta. Bruneta urmeaza ca peste doar cateva saptamani sa imbrace rochia de mireasa, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro ne-a marturisit și cum va arata aceasta. Ce tradiții va respecta ea și soțul ei și unde vor pleca in luna de miere.

- Un incendiu puternic a izbucnit la periferia municipiului Cahul, Republica Moldova. Potrivit IGSU de la Chișinau, pentru stingerea flacarilor, la fața locului au fost trimise 6 echipe de pompieri și 5 unitați de tehnica din cadrul autoritaților publice locale.

- Pompierii militari și salvamontiștii au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-masa in Unirea, intr-o zona de padure. Aici a fost gasita o persoana in stare de inconștiența. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD și un echipaj din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Bistrița-Nasaud…

- Un incendiu masiv a izbucnit sambata intr-o zona dens impadurita la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala greaca Atena, zona care nu este una turistica, relateaza agentiile Reuters si DPA, noteaza A...

- Dupa ce din gestiunea unui padurar s-a furat ca din codru, Romsilva incearca sa-și recupereze macar paguba. De la dispariția lemnelor au trecut 13 ani, in care cercetarile penale nu au dus la niciun rezultat. Nici cauza civila nu a primit pana acum o soluție favorabila Romsilva din partea judecatorilor.…

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost prezent la Voitinel la o intalnire electorala alaturi de primarul acestei comune, Maria Pleșca. „Marturisesc ca ma simt ca acasa la Voitinel, pentru ca ma leaga o prietenie speciala de mulți…

- Lavinia Pirva este una dintre artistele consacrate din Romania. Bruneta a devenit cunoscuta cu trupa Spicy, dar dupa ce a parasit formația a decis sa urmeze o cariera solo. Ea nu duce lipsa de concerte, dar cei care vor sa o asculte trebuie sa scoata bani frumoși din buzunare. Iata cat cere pentru 45…

- Accident grav intr-o padure situata langa localitatea Libotin din Maramureș. Un tanar in varsta de 20 de ani a fost lovit de un lemn pe care tocmai il taiase. The post EXCLUSIV: Tanar lovit de un lemn intr-o padure de langa Libotin (video) first appeared on Informatia Zilei .