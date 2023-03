Stiri pe aceeasi tema

- Abi Talent se bucura de succes din punct de vedere profesional, insa se pare ca in plan personal tanarul urmeaza sa nu iși vada din nou tatal pentru o perioada. Julien Panțic a fost reținut din nou de poliție, dupa ce in trecut a fost inchis pentru proxenetism. Iata ce infracțiune a savarșit in prezent.

- Abi Talent a primit o lovitura grea. Julien Panțic, tatal cunoscutului artist, a fost reținut pentru 24 de ore pentru camatarie și se afla sub control judiciar. Ce detalii au fost dezvaluite din ancheta polițiștilor.

- Articolul Tatal manelistului Abi Talent, reținut pentru practicarea camatariei. Se afla sub control judiciar pentru proxenetism se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un camatar din Buzau a obținut peste 30.000 de euro numai din „dobanzile” obținute in mai puțin de doi ani de la cei imprumutați…

- Au fost emise acuzatii grave la adresa ministrul Sportului, Eduard Novak. Acesta și-ar fi premiat ilegal tatal cu peste 100.000 de euro. Sindicatul Național din Sport pretinde ca ministrul și-a premiat tatal cu 112.000 de euro dupa participarea la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, competiție la care…

- Politisti din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Constanta ndash; Biroul Judetean de Politie Transporturi Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Constanta, intr un dosar avand ca obiect…

- Acuzații grave de corupție la Universitatea Politehnica din București. Un profesor a fost reținut pentru ca ar fi cerut mita zeci de mii de euro ca sa faca angajari intr-un proiect finanțat cu bani europeni.

- Polițiștii au reținut un barbat de 37 de ani, locuitor al satului Baurci din raionul Ceadir-Lunga, care anterior a fost condamnat de instanța de judecata la 18 ani privațiune de libertate, pentru comiterea unui șir de infracțiuni deosebit de grave. Barbatul a fost transmis instituțiilor de drept pentru…

- Marți, 17 ianuarie 2023, polițiștii Postului de Politie Roșia Montana au identificat și reținut un barbat de 41 de ani, din comuna Roșia Montana, care este posesorul unui mandat de executare a pedepse inchisorii. Acesta a fost condamnat, de Judecatoria Campeni, la executarea unei pedepse privative de…