- Au fost ample perchezitii ale politistilor buzoieni la locuintele a doua femei si doi barbati din municipiul Buzau. Femeile, de 39 si 47 de ani, sunt acuzate ca au inselat mai multe persoane, carora le-au spus ca au puteri supranaturale si pot sa le rezolve problemele personale.

- Unul dintre buzoienii reținuți de Poliție sub acuzația de proxenetism este tatal cantarețului Abi Talent. Julien Panțic, zis Suraj, nu este la primul contact cu organele judiciare, el fiind condamnat in trecut la cinci ani și șase luni inchisoare, tot pentru proxenetism. El a executat doar o parte din…

- Un barbat dat in cautare pentru comiterea unei infracțiuni, in Ocnița, a fost reținut de angajații Inspectoratului Național de Securitate Publica, ieri, la Edineț. Cazul a avut loc la 4 ianuarie, in jurul orei 13:30. Ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publica, in timpul desfașurarii atribuțiilor…

- Fostul director al Centrului Sportiv pentru Pregatirea Loturilor Naționale (CSPLN) a fost reținut, cu puțin timp in urma, de ofițerii CNA și procurorii anticorupție intr-un dosar, in cadrul caruia este cercetat pentru o mita de 200 000 de euro. Banii i-ar fi primit pentru a aranja un contract de societate…