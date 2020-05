Tatăl i-a făcut masaj cardiac fiului, pentru a-l salva. Tânărul rănit în accident nu a supraviețuit Parintele unui tanar de 23 de anidin Iași a incercat sa-și salveze cu mainile lui fiul grav ranitintr-un accident de motocicleta, dar acesta nu a avut zile.Barbatul din comuna Belcești, județul Iași, a auzit un zgomotputernic in afara locuinței și a fugit sa vada ce s-a intamplat,vazandu-și fiul zacand fara cunoștința. I-a facut masajcardiac pana la venirea echipajului SMURD, dar nu a reușit sa-lsalveze.Tanarul de 23 de ani a luatmotocicleta familiei și a ieșit la plimbare, duminica, fara saaiba permis de conducere. In plus, vehiculul nu era inmatriculat.La un moment dat, nu departe de casa, baiatul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O distractie de moment l-a costat viata pe un tanar de numai 23 de ani din localitatea Liteni, comuna Belcesti, din judetul Iasi. N.M. a luat ieri-dimineata motocicleta familiei, care se afla in curtea casei, pentru a face o plimbare prin imprejurimi. Tanarul insa nu avea carnet de conducere si nici…

- Un accident a avut loc in localitatea Salva. Un pieton a fost lovit de o mașina. Victima este in stop cardiorespirator. Un accident rutier s-a petrecut in Salva, in aceasta seara. Un pieton a fost lovit de mașina. Spre locul evenimentului s-au deplasat de urgența echipajul de prim ajutor SMURD de la…

- Un elicopter de la SMURD Iași l-a transferat pe calugar de la Suceava , unde era internat, la București, la Institutul ”Matei Balș”, fiind in stare grava. Potrivit medicilor starea calugarului este una foarte grava, iar din acest motiv a fost nevoie de transferul acestuia la o clinica medicala unde…

- Diana Cimpoesu, coordonatorul local al SMURD, isi aminteste primii pasi ai echipei de la Iasi, cum a fost construit proiectul iar apoi extins in toata regiunea Moldovei. "Imi aduc aminte de o zi la fel de frumoasa de 2 mai in care am fost de garda pentru prima oara pe elicopter, iar doctorita Viorica…

- Membrii echipajului SMURD Iasi, care in iunie 2016 si-au pierdut viata in timpul unei misiuni efectuate cu elicopterul in Republica Moldova, au fost desemnati Cetateni de Onoare, post-mortem, decizia fiind luata, joi, in sedinta Consiliului Local Municipal. Medicul Mihaela Dumea, asistentul medical…

- Echipaje apartinand SMURD Iasi au efectuat interventii aeromedicale in judetele Neamt si Suceava, pentru a prelua pacienti aflati in stare grava si a-i transfera la spitale iesene. ‘SMURD Iasi a efectuat in aceasta dimineata doua misiuni. Este vorba despre pacienti de la Piatra Neamt, judetul Neamt,…

- O victima a ramas incarcerata, in speta, pasagerul unei masini de salubritate. Pacientul prezinta traumatism cranio cerebral, traumatism abdominal, fractura de bazin si de femur drept, potrivit medicilor. La fata locului a ajuns si un elicopter SMURD. Vom reveni cu detalii.

- Un barbat din judetul Iasi a suferit un stop cardio-respirator, in timp ce se intorcea de la munca, si a decedat, au informat reprezentantii SMURD Iasi, potrivit Agerpres Barbatul, in varsta de 35 de ani, facea naveta intre Iasi si localitatea Vladeni, a precizat Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD…