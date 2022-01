Tatăl fetiţei de 11 ani, lovită mortal de polițist: Eu sper că autorităţile o să-şi facă treaba şi datoria Cutremurat de vestea morții fetiței sale, tatal Raisei a declarat ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. „Dumnezeu face in asa fel incat si acest politist o sa plateasca si el tot cu viata, pentru fata mea”, a afirmat barbatul. „A fost greu, a fost foarte greu (…) Suntem in ianuarie si ar trebui sa fie numai zapada si ger, dar soarele asta a iesit numai pentru ea, ca sa ii lumineze calea. Sa stiti ca Dumnezeu face in asa fel incat si acest politist o sa plateasca si el tot cu viata, pentru fata mea”, a declarat tatal Raisei, potrivit Antena3. Barbatul a adaugat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost joia neagra in familia unei fetițe de 11 ani, care a murit ucisa pe trecerea de pietoni de un polițist care mana cu o viteza amețitoare fara sa fie in vreo misiune. Declarații ale tatalui fetiței ucise „Dumnezeu face in asa fel incat si acest politist o sa plateasca si el tot cu viata, pentru…

- Fetita de 11 ani ranita in accidentul produs de o masina de politie pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei a fost operata la picior, starea sa fiind buna, au declarat pentru News.ro reprezentantii Spitalului ”Grigore Alexandrescu”,unde copila a fost internata dupa accident. Conform sursei citate, fetita…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis condoleante familiei fetitei care si-a pierdut viata intr-un accident rutier, joi, in Bucuresti si a cerut ministrului de Interne sa se asigure ca ancheta privind stabilirea responsabilitatii se deruleaza rapid. “Am aflat cu tristete despre tragicul accident rutier…

- Autoritatile deschid doua puncte de trecere suplimentare la frontiera cu Ungaria, in judetul Arad, respectiv Variasul Mic si Nadlac III. Aceste puncte de frontiera urmeaza sa preia o parte dintre calatorii care vin in tara in aceasta perioada. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Andrei…

- A inceput deja aglomerația de sarbatori. Romanii care se intorc in țara in aceasta perioada a anului sunt nevoiti sa suporte cozi uriașe. Cel putin doua ore este timpul pe care șoferii il petrec in coloana pentru a intra in tara pe la Nadlac II. Aglomerația este cauzata de traficul intens si de triajul…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis și el un mesaj romanilor, cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2021. Liderul PSD este de parere ca romanii trebuie sa onoreze „contribuția celor care țin pe umerii lor aceasta națiune”. Marcel Ciolacu, mesaj de Ziua Naționala a Romaniei „Ziua Naționala…

- Timpii mari de asteptare pentru procedurile de trecere a frontierei dinspre Romania spre Ungaria sunt cauzati in principal de „intrarea in uz a noului sistem informatic apartinand autoritatilor maghiare”, informatie care apare si pe aplicatia online de monitorizare a traficului la frontiere, de la site-ul…

- Soarta pare sa-i surada Combinatului de Oțeluri Speciale Targoviște, aflat in procedura de faliment: una dintre cele mai importante companii europene din domeniu, Beltrame, a decis sa faca o oferta angajanta de peste 38 de milioane de euro. „Cand putini mai dadeau sanse si crezare unei investitii serioase…