Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Mediaș a fost obligata sa plateasca daune morale in valoare de 17.000 de euro familiei unei fetițe de 10 ani care a fost mușcata de un caine. Fetița va primi 12.000 de euro, iar familia sa 5.000 de euro. Context In anul 2019, o fetița de 10 ani se deplasa de la școala spre […]

- O fetița mușcata de un caine fara stapan ar trebui sa primeasca despagubiri in valoare de 17.000 de euro. Suma urmeaza sa fie platita de Primaria Mediaș, insa decizia nu este definitiva.

- Tribunalul Sibiu a decis ca municipiul Medias trebuie sa plateasca daune morale de 12.000 de euro unei fetite de 10 ani, care acum aproape doi ani a fost muscata de un caine comunitar. Rudele copilei trebuie sa primeasca și ele despagubiri de 5.000 de euro. Sentinta nu este definitiva. „17.000 de euro…

- Tribunalul Sibiu a decis ca Primaria Medias trebuie sa plateasca daune morale in valoare totala de 17.000 de euro familiei unei fetite de 10 ani care a fost muscata de un caine comunitar, in timp ce se intorcea de la scoala. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel. Decizia instanței din…

- Tribunalul Sibiu a decis ca municipiul Medias trebuie sa plateasca daune morale in valoare totala de 12.000 de euro unei fetite de 10 ani care in urma cu aproape doi ani a fost muscata de un caine comunitar, in timp ce se intorcea de la scoala si 5000 de euro rudelor acesteia. Sentinta nu…

- Tribunalul Sibiu a decis ca Primaria Medias trebuie sa plateasca daune morale de in valoare de 12.000 de euro unui fetite și 5.000 de euro familiei acesteia, dupa ce copila de 10 ani a fost mușcata, in 2019, de un caine vagabond cand se intorcea de la școala, aproape de blocul unde locuiește, informeaza…

- Intamplarea tragica a avut loc in localitatea Tauti din judetul Alba, luni dupa amiaza. Copila venise in vizita cu bunica ei la o vecina, iar cand au intrat in curte, cainele din rasa Husky, cunoscuta ca o rasa blanda, s-a napustit asupra copilei și a mușcat-o de fața. Proprietara, alertata de țipete…

- Intr-o zona centrala a municipiului Sibiu, o copila de numai sapte ani a fost muscata de un caine. Cu ajutorul sistemului video de monitorizare a zonei, a fost gasit si stapanul animalului, iar cazul a ajuns la Politie.