- Un șofer roman de TIR a cerut sa fie judecat rapid și și-a recunpscut vina, dupa ce a fost surprins conducand camionul in zig-zag, luni dimineața, in Franța, scrie cotidianul Dernieres Nouvelles d'Alsace.La volanul camionului sau, pe șoseaua de ocolire din Colmar, RD83, șoferul roman fusese interceptat…

- Profesoara de limba japoneza din București ar fi fost injunghiata de elevul de 16 ani dupa ce a anunțat un test surpriza, a declarat pentru Digi24 unul dintre colegii agresorului prezent in sala de clasa in momentul atacului. Femeia a ajuns la Spitalul Universitar cu rani in zona gatului și se afla…

- Un barbat rus a carui fiica a desenat la școala un tablou impotriva razboiului a fost condamnat la doi ani intr-o colonie penala sub acuzația de discreditare a forțelor armate, potrivit agenției The Associated Press.Cu toate acestea, oficiali ai tribunalului au declarat ca Alexei Moskaliov nu a fost…

- Un rus care a fost investigat de poliție dupa ce fiica sa in varsta de 12 ani a facut la școala un desen anti-razboi, in care rușii bombardeaza o familie din Ucraina, a fost condamnat la doi ani de inchisoare, potrivit unui grup pentru drepturile omului, relateza The Guardian.

- Un barbat care a stat la inchisoare mai mult de 34 de ani, dupa ce a fost condamnat la 400 de ani pentru jaf armat, a fost eliberat saptamana aceasta, stabilindu-se ca a fost condamnat pe nedrept.

- Un barbat, in varsta de 31 de ani a fost condamnat de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, la patru ani de inchisoare cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis pentru rapirea unei persoane minore. Astfel, potrivit procurorilor, pe 25 februarie 2020, individul s-a apropiat, aproximativ…

- Un kenyan condamnat intr-un proces legat de uciderea unui britanic a fost eliberat din inchisoare, dupa o campanie de zece ani pentru anularea condamnarii sale. Inițial, el a fost condamnat la moarte, dar sentința i-a fost comutata in inchisoare pe viața.

- Lamar Johnson (50 de ani) și-a petrecut cea mai mare parte a vieții dupa gratii, pentru o crima pe care nu a savarșit-o. Barbatul din Missouri a fost condamnat la inchisoare pe viața, dar eliberat dupa 28 de ani de detenție. Anchetatorii au stabilit ca e nevinovat.