- Condamnare la inchisoare pentru un barbat din județul Alba care și-a batut cele trei fiice. Și-a biciuit copiii pentru ca vopsisera cațelul din curte. Judecatorul l-a condamnat la 6 ani și 10 luni de inchisoare. Fetele și mama lor primesc acum consiliere psihologica.

- Fostul director al Direcției pentru Agricultura Gorj, Dan Tanasescu, a fost condamnat la 3 ani și o luna de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. Sentința a fost pronunțata de catre Tribunalul Gorj și poate fi contestata de catre Dan Tanasescu. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție…

- Tribunalul Timis a pronuntat prima sentinta in dosarul in care Dorin Muntean, tanarul acuzat ca a omorat un barbat decapitandu-l cu drujba a fost trimis in judecata pentru omor cu premeditare si cruzimi.

- Bogdan Olteanu, fostul viceguvernator al BNR și președinte al Camerei Deputaților, își afla sentința vineri în procesul în care este acuzat ca a primit 1 milion de euro mita. DNA cere pedeapsa maxima: 10 ani de închisoare.

- Ziarul Unirea Barbat gelos a accesat ilegal calculatorul fostei soții: Ce pedeapsa a primit și ce a facut cu pozele și conversația femeii cu alt barbat Un barbat din Alba a fost condamnat cu amanare pentru acces ilegal la un sistem informatic dupa ce a intrat in calculatorul fostei sale ... Barbat gelos…

- Un expert in efecte speciale care a lucrat la mai multe filme care s-au bucurat de mare succes la public, printre care și "The Lord of The Rings", a fost condamnat la 26 de ani de inchisoare. Acesta și-a omorat parinții pentru ca nu au avut grija de cainele lui, relateaza newsarchyuk.com. Sentința a…

- Un roman de 23 de ani a fost condamnat in Germania la inchisoare pe viața, cea mai aspra pedeapsa din legea penala din aceasta țara, care este aplicata in mod excepțional. Sava J. și-a ucis șefa, o femeie in varsta de 51 de ani, pentru ca nu a vrut sa-i mareasca salariul. Ce a urmat dupa […] Citește…

- Muntean Constantin, barbatul din barbatul din comuna Stremț care și-a batut cele trei fiice minore cu biciul, a cerut inlocuirea sau revocarea arestului preventiv. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, la sfarșitul lunii iulie, iar vineri, 23 august, magistrații de la Judecatoria Aiud,…