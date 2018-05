Tatal adoptiv al designerului Stephan Pelger este bolnav. Creatorul de moda a publicat o imagine emoționanta in care-și ține parintele de mana, pe patul de spital. Stephan ii este alaturi in orice moment tatalui sau și are grija ca barbatul sa primeasca cel mai bun tratament. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și […] The post Tatal designerului Stephan Pelger este bolnav! Imagine emoționanta din spital appeared first on Cancan.ro .