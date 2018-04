Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, Marius și fiica lor au decis sa petreaca anul acesta Paștele departe de Romania. Cei trei s-au dus intr-o minivacanța in Grecia. Oana a publicat o serie de fotografii din vacanța pe care a petrecut-o mai mult pe plaja. Oana Roman și familia ei s-au bucurat de o vacanța de vis in Grecia.…

- Mare sarbatoare in familia Matache, care s-a reunit de Paste. Alaturi le-a fost și socrul afaceristului din Targu Jiu Razvan Munteanu, Ion Matache. Tatal Deliei s-a intors de la schitul de pe Muntele Athos unde s-a retras in urma cu mai multi ani si si-a ras si barba de calugar. Acesta a fost…

- Delia este o artista completa si o familista desavarsita. Chiar daca evenimentele si concertele o tin de multe ori departe de familie, iata ca macar in zilele de sarbatoare, iubita artista sta alaturi de cei dragi. Si nu de oricine, ci chiar de toata familia. Un tablou superb de familie, de care frumoasa…

- Delia este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste din Romania, insa, cu toate ca o vedem constant la televizor și este foarte activa pe rețelele de socializare, astfel incat am crede ca știm totul despre viața sa, iata ca nu toata lumea cunoște faptul ca tatal sau este calugar pe Muntele…

- Tatal Deliei a revenit acasa de la muntele Athos. Iata cum arata familia extinsa a artistei! Delia si-a surprins fanii cu o fotografie de familie postata in ziua de Pasti. Artista apare alaturi de sotul ei, Razvan, de sora ei, Oana, de sotul acesteia si de fetita lor, de mama ei si, surpriza, de tatal…

- Cantareața Andreea Balan petrece Paștele așa cum iși dorește oricine. Vedeta este alaturi de cele mai importante persoane din viața sa. Andreea Balan, care este casatoita cu actorul George Burcea , este o familista convinsa. Andreea Balan, care are o fetița pe nume Ella , a mers la țara, la familia…

- Cunoscuta prezentatoare TV Dana Razboiu (42 de ani) a povestit in premiera greutatile din familie pe care le-a cunoscut cand era adolescenta. Ea a declarat ca a traitintr-o familie tensionata, cu multe conflicte, cu multe certuri și cu violența “Eu m-am desprins de parinti si de familia de origine.…

- Tatal Deliei, Ion Matache, a ales sa se dedice in totalitate vieții bisericești și a parasit caminul conjugal cu peste 10 ani in urma. Acesta iși traiește viața in post și rugaciune, iar de aproximativ 5 ani locuiește pe Muntele Athos. Din cand in cand alege sa se intoarca acasa pentru a-și vizita familia,…