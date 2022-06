Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București este așteptata sa dea astazi sentința in dosarul ”Colectiv”, dupa ce au avut loc mai multe amanari. Pe 3 mai, judecatorii au stabilit un nou termen pentru astazi, fara sa explice atunci motivele deciziei. In prima instanța au primit condamnari cu executare intre 13 și 4 ani…

- Barbatul acuzat ca a dat mai multe spargeri in vile din Pipera, inclusiv in casa lui Gheorghe Hagi, in perioada sarbatorilor de iarna din 2017, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la sase ani si opt luni de inchisoare. Decizia este definitiva, informeaza News.ro . Magistratii Curtii de Apel…

- In vara anului trecut, un nasaudean a fost rapit și torturat pe teritoriul Spaniei, de catre traficanți de droguri. In urma unui denunț facut de tatal acestuia, procurorii DIICOT au demarat o ancheta. In paralel, procurorii din Spania au demarat cercetari in aceeași cauza. Intrucat faptele s-au petrecut…

- DIICOT a anuntat marti ca a extins urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane si viol, in cazul tinerei cu cetatenie americana, sechestrata intr-un imobil din orasul Voluntari. "La data de 11.04.2022, Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea a dispus declinarea in…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant delict, in Cluj-Napoca, in timp ce avea asupra lor 8 kilograme de canabis, despre care procurorii DIICOT spun ca au fost trimise printr-o firma de curierat din Spania. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați…