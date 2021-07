Stiri pe aceeasi tema

- Takacs Gyorgy, barbatul din Cluj-Napoca care și-a injunghiat mortal fiul de numai 8 ani, in iulie 2020, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Sentința Curții de Apel Cluj este definitiva. Și la judecata pe fond, de la Tribunalul Cluj, magistrații l-au condamnat pe criminal tot la inchisoare pe viața.…

- Un barbat din Arkansas care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru ca a jefuit un fast-foond cu un pistol cu apa va fi eliberat dupa 40 de ani petrecuți dupa gratii. In 1981, Rolf Kaestel, acum in virsta de 70 de ani, a jefuit un chioșc cu mincare din Fort Smith și a luat 264 dolari. Acum, guvernatorul…

- Michel Fourniret, cel mai mare criminal in serie francez, supranumit "l'ogre des Ardennes" dupa ce a marturisit ca a ucis cel putin opt tinere si adolescente in aceasta regiune, a murit luni la 79 de ani, potrivit Procuraturii din Paris citata de EFE, potrivit Agerpres. Fourniret, condamnat…

- Poreclit "Igor Rusul", un sarb deja condamnat in Spania si Italia a primit joi pedeapsa de inchisoare pe viata pentru trei crime comise in Spania in 2017, inclusiv uciderea a doi membri ai fortelor de ordine, a anuntat un tribunal, citat de France Presse.