Stiri pe aceeasi tema

- Tatal copilului violat de Kristof Lajos povesteste la Antena 3 ca a fost amenintat de profesor, mentor a mii de copii din toata tara, ca il va face sa dispara. De asemenea, parintele a dezvaluit si metodele profesorului pentru a ii ademeni pe copii, dar si pentru a-i intoarce impotriva parintilor. „Mi-am…

- Poliția nu a gasit probe și a clasat plangerile anterioare ale parintilor copilului de 14 ani, care a fost violat de Lajos Kristof, pentru ca nu a gasit probe. Plangerile anterioare ale parintilor copilului de 14 ani care a fost violat de un barbat de 39 de ani au fost clasate, deoarece nu au fost […]…

- Mama baiatului violat de Kristof Lajos, supranumit „antrenorul de genii” si retinut sambata dupa ce a fost prins in flagarnt violandu-l pe minorul in varsta de 14 ani, ca acesta ii trimitea foarte multe mesaje baiatului si il suna, ca ii repeta frecvent copilului ca e mai important sa petreaca timp…

- Patru copii au suferit multiple traumatisme, dupa ce s-a rupt cablul tirolienei pe care se aflau, intr-un parc de distractii din judetul Hunedoara. ”In parcul de distractii Dinosaur World Transylvania din comuna Rau de Mori a avut loc un accident in urma caruia 4 minori, doi baieti si doua fete, au…

- Un accident cumplit s-a petrecut, luni dimineața, in județul Suceava. O familie care venea de la mare, parinții și doi copii, precum și un șofer care le tracta mașina pe o platforma, au murit dupa impactul devastator cu o betoniera. Accidentul a fost provocat de soferul autocisternei, un cetațean ucrainean,…

- Un jandarm in varsta de 46 de ani din Arad a fost arestat preventiv dupa ce și-a violat partenera. Agresorul a fost reclamat de partenera sa, care este angajat in Ministerul de Interne. Barbatul se afla in concediu medical cand a comis violul, conform Ziua de Vest. Barbatul de 46 de ani este angajat…

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, a declarat, luni, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca nu știe care sunt detaliile legate de fotografiile in care Nicușor Dan și Nicolae Ciuca apar impreuna, zambitori, in tribuna pe Arena Naționala, dar este convins ca liderul PNL va…

- Un sistem american de aparare aeriana Patriot a fost mutat recent in apropierea unui mare oras din Romania. Antena 3 CNN a filmat in exclusivitate acest sistem, dar a ales sa nu dezvaluie locația sa, din considerente de securitate. Sistemul antiracheta Patriot a fost amplasat aici pentru a inlocui un…