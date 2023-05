Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite joi seara intr-un atac armat in apropierea orasului sarb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP si dpa.

- Parinții baiatului de 13 ani care a deschis focul la școala din Serbia au fost arestați. Tatal, un medic cunoscut in Serbia, este colecționar de arme și iși dusese fiul la poligon la 12 ani ca sa-l invețe sa traga. Tatal atacatorului, in calitate de proprietar al armei folosite la comiterea masacrului,…

- Autoritațile de la Belgrad, capitala Serbiei, au oferit miercuri dupa-amiaza mai multe detalii privind masacrul comis de elevul de 14 ani la școala generala „Vladislav Ribnikar”. Potrivit poliției, baiatul planuia de o luna atacul și-și facuse o lista cu colegii pe care voia sa-i ucida.Atacul a avut…