Stiri pe aceeasi tema

- Copiii unor cadre medicale din Craiova au fost raniți dupa ce un carusel in care se aflau s-a rupt. De asemenea, mama era și ea in carusel, insa nu a reușit sa-și ajute fetița de trei ani și jumatate și baiețelul de doar un an. Copii raniți dupa ce s-a rupt caruselul in care se […] The post Incident…

- Doi copii au cazut din machetele unui carusel, de la aproximativ un metru inaltime, ei urcandu-se impreuna cu mama lor, desi accesul adultilor nu este permis. Copiii au fost dusi la spital, dar nu au ramas internati. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Dolj, politisti din cadrul Sectiei…

- Consiliul Local Suceava se va intruni intr-o sedinta de indata, marti, 27 iulie, pentru a acorda un sprijin financiar de 25.000 de lei suceveanului, care si-a pierdut sotia si doi copii in teribilul accident rutier, care s-a produs duminica, pe raza judetului Bacau.

- Nu exista fericire mai mare pentru parinti ca aceea de a-si vedea copiii sanatosi. Insa, pentru familia Petrescu din Craiova, fericirea s-a spulberat atunci cand au aflat ca baietelul lor de doar 4 ani este bolnav. Luna martie a acestui an a fost pentru Octavian si Ileana Petrescu, cea mai urata din…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a donat 1.000 de lei pentru o organizație neguvernamentala din București, care are grija de copiii fara posibilitați, și i-a provocat pe Sorin Grindeanu și pe Alexandru Rafila sa ii urmeze gestul: „Scoateți cardurile, prieteni”, a spus Ciolacu. Marcel Ciolacu…

- Un barbat de 60 de ani este cercetat de politisti dupa ce si-a batut și sechestrat sotia si soacra. Cele doua femei au fost scoase din casa de oamenii legii, care au folosit o scara pentru a intra pe fereastra in apartamentul situat la etajul 1 al unui bloc din Craiova.

- Damian Draghici și-a exprimat dorința de a prelua cantecele maestrului Nelu Ploieșteanu, insa se pare ca soția regretatului artist are o parere complet diferita. In exclusivitate la StarsNews, Elena Ploieșteanu a vorbit despre repertoriul regretatului ei soț, dar și despre dorința ei, a copiilor ei…