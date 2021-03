Tatăl Cătălinei Ponor a luat la bătaie doi polițiști! A fost reținut și urmează să fie plasat sub control judiciar Barbascu a fost urmarit de un echipaj de poliție dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens, pe o strada cu sens unic. Incientul ar fi avut loc sambata. In momentul cand i s-a cerut sa se legitimeze, Florin Barbascu a refuzat și a incercat sa se sustraga, intrand in cladirea unde este sala de fitness. Tatal vitreg al gimnastei i-ar fi lovit cu pumnul pe cei doi politisti locali in momentul in care aceștia au incercat sa-l imobilizeze, in incinta salii de fitness aflata pe strada Gheorghe Dima nr. 2. Politistii au fost transportati la spital, ambii necesitand 3 – 4 zile de ingrijiri medicale. Dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Florin Barbascu, 54 de ani, tatal Catalinei Ponor, multipla campioana olimpica la gimnastica, a fost reținut pentru 24 de ore dupa un incident in care a fost implicat in cursul zilei de 6 martie, cand a lovit cu pumnul doi polițiști locali. Ulterior, barbatul a fost plasat sub control juduciar, informeaza…

