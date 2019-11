Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de noua zile, un copil de trei ani si mama lui au murit in conditii suspecte, dupa o operatiune de deratizare intr-un bloc din Timișoara. Tatal nou-nascutului a povestit cum s-a luptat minute in șir cu moartea.

- Anul trecut, pe 11 noiembrie, pleca dintre noi, la numai 44 de ani, agentul sef Nicolae Flerea din cadrul Politiei Rutiere Constanta.Colegii lui nu il pot uita mai ales ca au participat, in mare parte, si la o actiune de donare de sange in incercarea de a i salva viata.Politistul suferise o complicatie…

- "Ce vedeti in acest filmulet este o confuzie care s-a facut foarte mult timp vizavi de autobuzele care preiau pasagerii, vizavi de bagajele care ajung intr-o stare rea la pasageri, vizavi de intarzieri. Si tot timpul toata lumea a spus: este de vina ba TAROM-ul pentru intarzierea curselor, ba aeroportul,…

- Un incendiu puternic a izbucnit la primul etaj al unei cladiri de birouri din Timișoara. Zeci de muncitori s-au evacuat, potrivit Mediafax.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timiș anunța ca incendiul a izbucnit la o cladire de birouri, in construcție, din Timișoara. Marcel Ciolacu…

- Un barbat din Cluj si o femeie din Odorheiu Secuiesc au murit sambata, 5 octombrie, la Maratonul Piatra Craiului, dupa ce au cazut 70 de metri intr-o prapastie in zona Satic, din comuna argeseana Rucar. Eduard Klocek, medicul decedat la maraton, a incercat sa coboare pentru a ajuta o alta concurenta…