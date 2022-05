Stiri pe aceeasi tema

- In urma tragediei de la Timișoara s-au stins din viața Iulia și cei doi copii ai sai, o fetița in varsta de șase ani și un baiețel in varsta de trei ani. Aceștia nu au mai avut nicio șansa la viața. Astazi a fost priveghiul lor, așa ca rudele, parinții, dar și cei doi barbați din viața Iuliei au fost…

- Iulia parea mamica perfecta pe rețelele de socializare. Era activa pe mai multe rețele, inclusiv TikTok, acolo unde a publicat un videoclip amuzant cu fiul ei. Un prieten de familie a afirmat ca, in realitate, tatal baiețelului Iuliei nu este nicidecum Alexandru, ci fostul iubit al femeii, Marcel.

- Rudele lui Alex, tatal copiilor din Timișoara care au murit alaturi de mama lor, susțin ca Iulia s-a desparțit recent de Marcel, barbatul cu care a incercat sa-și refaca viața. El ar fi terorizat-o pe femeia de 33 de ani și ar fi amenințat-o ca ii ia copiii.

- Iulia a divorțat de Alexandru in urma cu mai mult timp și l-a cunoscut pe Marcel. Soacra tinerei a marturisit ca nu avea o viața ușoara cu barbatul. Acesta o amenința ca ii ia copiii, o teroriza și, mai mult decat atat, ar fi inșelat-o chiar cu cea care ar fi trebuit sa aiba grija de copiii ei, bona.

- Iulia, tanara in varsta de 33 de ani care și-a luat copiii și s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc, avea o viața amoroasa destul de tumultuoasa. A divorțat de Alexandru, iar acum se afla intr-o relație cu un alt barbat, care pur și simplu ar fi terorizat-o, pe nume Marcel. Iata ce a facut acesta imediat…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare apar in cazul tragediei de la Timișoara. Ieri, Iulia, o tanara in varsta de 33 ani, și-a luat cei doi copii și s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Din nefericire, niciunul dintre ei nu a supraviețuit. Astazi s-a aflat ca ar fi trebuit sa se casatoreasca…

